Бухарест, 25 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведённой сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT), в уезде Кэлэраш на западе страны задержаны 25 человек, подозреваемые в контрабанде из Турции золотых изделий. Об этом 25 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, указанные лица могут быть причастны к организации в апреле 2021 — мае 2022 годов регулярно действующих каналов нелегальной доставки соответствующих товаров через турецко-болгарскую и болгарско-румынскую границы.

Сообщается о проведении в связи с указанным делом более 200 обысков в частных домах и квартирах по всей Румынии.

Общее количество, а также стоимость изъятых украшений и денег неизвестны. Ведется расследование.

Если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.