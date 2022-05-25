Москва, , 13:05 — REGNUM На совещаниях у президента России Владимира Путина фигурирует тема сильного рубля, которая является поводом для особого внимания правительства РФ. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит», — сказал он.

Также Песков отметил, что продолжение укрепления российского рубля является поводом для особого внимания для особого внимания правительства России и отметил, что правительство занимается этим вопросом, а также обеспечивает макроэкономическую стабильность в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о предложенном Италией плане урегулирования ситуации на Украине являются важными.