Елабуга, Татарстан, 25 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Татарии в результате дорожно-транспортного происшествия скончался 14-летний подросток. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает региональное управление СКР.

Sledcom.ru Уголовное дело

Авария с участием несовершеннолетнего произошла днем 24 мая в городе Елабуге. 61-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» на пересечении улиц Отрадная и Тихая совершил столкновение в мопедом под управлением 14-летнего подростка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

ИА REGNUM напоминает, утром 18 мая в Татарии в дорожно-транспортном происшествии с участием КамАЗа и микроавтобуса погиб один человек.

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