Рабат, 25 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Рабате состоялось третье заседание Смешанного военного комитета Марокко и Мавритании. Об этом 25 мая сообщает MAP.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По данным журналистов, в заседании приняли участие представители генеральных штабов и приграничных служб двух стран. Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения безопасности в регионе Северной Сахары и на границе между двумя странами.

В частности, Марокко и Мавритания ведут активный обмен опытом в борьбе с наркотрафиком, контрабандой и нелегальной миграцией из стран Африки в Европу.

Участники заседания также подчеркнули исключительную важность военного сотрудничества между Мавританией и Марокко в свете ситуации в регионе Западной Сахары.