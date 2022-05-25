Париж, 25 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Франция разделяет «шок и боль американского народа», а также «гнев» тех, кто выступает против распространения огнестрельного оружия в США после гибели 19 детей в результате стрельбы в Техасе, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«19 пострадавших были не старше 10 лет. В школе в Техасе были трусливо убиты дети и учитель. Мы разделяем шок и боль американского народа, гнев тех, кто борется за прекращение насилия», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, в американском штате Техас произошла стрельба в начальной школе города Ювалд. Стрельба в школе произошла за два дня до начала летних каникул. Президенту США Джозефу Байдену доложили о стрельбе в начальной школе. Американский лидер выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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