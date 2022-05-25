Кишинёв, 25 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Сторонники Партии социалистов Молдавии 25 мая организовали протестный марш в Кишинёве, требуя прекратить преследование экс-президента республики, почётного председателя ПСРМ Игоря Додона. Об этом сообщает телеканал Accent TV.

Nathan Keirn Протест

По данным журналистов, сначала активисты провели митинг возле парламента, после чего выдвинулись по проспекту Штефана чел Маре. Они идут с следственному изолятору, где находится Додое.

Сообщается, что протестующие скандируют: «Свободу Додону», «Нет политическим расправам», «Мы за справедливое правосудие», «Правительство в отставку». Они также требуют, чтобы в отставку ушла президент страны Майя Санду.

Напомним, 24 мая в домах у Додона и его родственников провели обыски. Экс-президента задержали на 72 часа. Его обвинили в «пассивной коррупции» и «измене родине».