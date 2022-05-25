Вашингтон, 25 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Бой мексиканского боксёра Сауля Альвареса и представителя Казахстана Геннадия Головкина пройдёт 17 сентября. Об этом 25 мая сообщает Matchroom Boxing.

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Этой поединок будет третьим у Альвареса и Головкина. Первый бой в 2017 году завершился ничьей, во втором поединке в 2018 году мексиканец победил раздельным решением судей.

В своём последнем бою Альварес проиграл российскому боксёру Дмитрию Биволу единогласным решением судей. Он потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.

Головкин провёл за карьеру 44 боя, в которых одержал 42 победы. Одно поражение и одна ничья приходятся на поединки с Альваресом.

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