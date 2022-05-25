Липецк, 25 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

25 мая выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 151 тыс. 83 случая заражения.

За весь период наблюдения 146 тыс. 404 человека выписаны после курса лечения, в том числе 88 — за последние сутки.

За весь период скончались 3758 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.