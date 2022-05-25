Тюмень, , 13:01 — REGNUM В Тюменской области парк скорой медицинской помощи пополнился 16 новыми автомобилями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые автомобили скорой помощи Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени и Тюменском районе бригады ежесуточно оказывают помощь 500 и более пациентам и автомобили скорой помощи за пять лет вырабатывают свой ресурс.

Скорая помощи оборудована современной техникой Информационный центр правительства Тюменской области

«В 2022 году мы уже закупили и поставили в больницы области девять машин скорой помощи за счёт областного бюджета и 39 автомобилей санитарного транспорта по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работу по замене автопарка продолжим», — сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке сотрудники скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты.

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