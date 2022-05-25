Москва, 25 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы властей выйти из Болонского процесса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Воздержусь от комментариев по этой теме. Вчера министр Фальков сказал, что ведется работа над новым видением возможной системы, над ее параметрами. Она разрабатывается сейчас. И перед тем как говорить, надо исходить из параметров того, что предлагается на замену», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё.

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