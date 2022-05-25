Прага, , 13:00 — REGNUM С 31 мая в Праге откроется второй палаточный городок для цыганских беженцев с Украины. Об этом 24 мая договорились мэр города Зденек Гржиб и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Первый палаточный городок, созданный ранее, в настоящее время переполнен. Новый, как и предыдущий, будет рассчитан на 150 человек. В нём будут только места для ночлега, мобильные туалеты и душевые.

В палаточный лагерь будут переселены беженцы с Украины, ночующие на Главном вокзале Праги. Другие регионы Чехии отказываются их принимать, а возможности столицы давно исчерпаны.

Как поясняет издание vinegret. cz, многие из прибывших в Прагу цыган не являются беженцами, поскольку помимо украинского гражданства имеют ещё и венгерское. Они приехали в Чехию ради гуманитарного пособия в размере 5000 крон (около 12 тысяч рублей), которое здесь выдают беженцам. Однако, они не знают, что по чешским законам они не смогут получить ни пособие, ни вид на жительство, — они должны просить это в европейских странах, гражданством которых обладают.

В воскресенье, 22 мая, полицейские и представители благотворительных организаций раздавали на Главном вокзале листовки, в которых разъясняется порядок получения помощи в Чехии. В результате некоторое количество цыган покинуло вокзал, но по состоянию на воскресенье там ещё находились около 230 человек.

«Сегодня на Главном вокзале Праги начнет работать информационный стенд, основная задача которого — информировать прибывающих беженцев о возможностях пребывания в Чешской Республике. Мы также напечатали листовки на венгерском языке, где беженцы могут узнать, что если у них есть венгерский паспорт, то они не имеют права на поддержку в Чешской Республике. В то же время в листовках перечислена процедура обращения беженцев за поддержкой в Венгрии», — говорит министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.