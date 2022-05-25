* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, 25 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Бывший посол Пакистана в США говорит, что победа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, вопреки ожиданиям Исламабада, стала вызовом для Пакистана.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Хусейн Хаккани написал в журнале Foreign Affairs, что после прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уровень безопасности для его страны снизился, а нападения пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилились.

Хаккани, который был послом Пакистана в Соединённых Штатах с 2008 по 2011 год, отметил, что за последние два десятилетия в Исламабаде сложилось мнение, что Пакистан будет в большей безопасности, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придут к власти в Афганистане.

По словам Хаккани, Пакистан уже давно поддерживает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы не допустить усиления влияния Индии в Афганистане. Но с тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти в августе 2021 года, их действия оказались полной противоположностью тому, чего ожидали в Исламабаде, и теперь ситуация в Пакистане ещё более небезопасна.

Он также сказал, что Пакистан должен пересмотреть свой подход к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что-то, чего он ожидал от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не сбылось.

Пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) («Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) активизировали свои атаки, особенно атаки террористов-смертников, с момента прихода афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, и за этот период совершили более 124 терактов.

Хаккани говорит, что идеологи афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желают разрывать связи с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Необходимо отметить, что «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не объединена с афганским «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако эти группировки тесно сотрудничают, особенно в борьбе против НАТО. Они отличаются в своей истории, незначительно — в целях. В обеих организациях в активной части преобладают пуштуны.

«Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняют в некоторых из самых смертоносных террористических атак на территории Пакистана с 2007 года, в том числе в атаке на пакистанскую военную базу в 2009 году. Группа также взяла на себя ответственность за нападение на военную школу в Пешаваре в 2014 году, в результате которого погибли 145 человек, в основном, дети в возрасте от 10 до 18 лет.

Пакистанские военные неоднократно заявляли, что лидеры пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют укрытия и базы в Афганистане.

По словам бывшего посла Пакистана в Вашингтоне, действия «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также вызвали напряжённость в отношениях между Исламабадом и афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Авиаудары по пакистанским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана вызвали резкие протесты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а силы афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались помешать возведению пакистанских пограничных ограждений.

Хаккани добавил на сайте Foreign Affairs, что глава пакистанской разведывательной службы был вынужден отправиться в Кабул для переговоров с пакистанскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при посредничестве афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, по словам Хаккани, переговоры провалились, и Пакистан нанёс несколько ударов беспилотниками по позициям пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также не увенчались успехом усилия Пакистана по признанию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и привлечению экономической помощи талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Международное сообщество заявило, что не будет спешить с признанием правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если его политика не изменится.

Усилия Пакистана по смягчению ограничений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для афганских граждан, особенно в отношении женщин и девочек, кажутся нереальными.

Хусейн Хаккани, ныне глава отдела Южной и Центральной Азии Гудзоновского института, в заключение сказал, что Пакистан годами содействовал приходу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, но радикалы не оценили поддержку Исламабада.