Вице-губернатор Томской области ушёл в отставку
Томск, 25 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Томской области ушёл в отставку заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в областной администрации.
Уточняется, что врио губернатора Томской области Владимир Мазур принял отставку Паршуто и отнёсся к его решению «с пониманием».
«Знаю его не один год как энергичного и ответственного руководителя, уверен, его управленческий и организаторский опыт будет востребован», — подчеркнул Мазур.
Напомним, Евгений Паршуто занимал должность вице-губернатора по строительству и инфраструктуре в течение шести лет.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Мазур был назначен врио губернатора Томской области в мае 2022 года.
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