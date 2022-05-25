Воронеж, , 12:59 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы 40 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 25 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 24 мая, сообщалось о госпитализации 34 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее сообщалось о 53 новых пациентах с COVID-19. Выписаны с выздоровлением ещё 208 человек. Новых летальных исходов в регионе не зарегистрировано.

В целом на территории Воронежской области за время пандемии подтверждено 384 174 случая заражения коронавирусом, выздоровели 373 836 человек, скончались 8 292 пациентов.