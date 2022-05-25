Белгород, 25 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки госпитализировано 24 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 43 человека, зарегистрирован один летальный исход.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего в Белгородской области подтверждено 130 676 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 127 752 жителя, скончался от осложнений 2 261 человек.

По данным регионального оперштаба в стационарах находятся 90 пациентов, лечатся амбулаторно — 573 белгородца.