Москва, , 13:07 — REGNUM Создание морской коалиции западных стран для сопровождения судов с украинским зерном может обострить обстановку в черноморском регионе. Об этом замглавы МИД России Андрей Руденко заявил 25 мая журналистам.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать коалицию, чтобы по морю вывезти с Украины зерно. Эту идею, как сообщало ИА REGNUM, поддержала глава британского МИД Лиз Трасс.

«Это серьёзно обострило бы ситуацию в черноморском регионе», — сказал Руденко, комментируя возможное привлечение к вывозу зерна иностранных военных кораблей.

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