Москва, 25 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Создание морской коалиции западных стран для сопровождения судов с украинским зерном может обострить обстановку в черноморском регионе. Об этом замглавы МИД России Андрей Руденко заявил 25 мая журналистам.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать коалицию, чтобы по морю вывезти с Украины зерно. Эту идею, как сообщало ИА REGNUM, поддержала глава британского МИД Лиз Трасс.

«Это серьёзно обострило бы ситуацию в черноморском регионе», — сказал Руденко, комментируя возможное привлечение к вывозу зерна иностранных военных кораблей.

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