Калуга, 25 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки были госпитализированы четыре ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 27 человек. Днём ранее, 24 мая, в регионе было зарегистрировано 10 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 103 836 человек, 101 502 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.