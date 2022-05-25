Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Сотрудники лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, деятельность которого реализуется благодаря нацпроекту «Наука и университеты» совместно со специалистами ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора разработали геопортал «Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в Арктической зоне РФ».

В Арктике Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга, данная разработка не имеет российских и зарубежных аналогов. Ее применение позволит оценивать и анализировать состояние санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом масштабов и климатических особенностей Арктической зоны.

Сервис представляет собой базу данных, оформленную в виде интерактивной карты Российской Арктики. Для отображения на ней можно выбирать различные показатели, характеризующие состояние факторов среды обитания (питьевая вода, атмосферный воздух и другие) и здоровье населения, а также демографические и социально-экономические показатели.

Система дает возможность получить детальный анализ всех этих данных в динамике за многолетний период. Также геопортал содержит дополнительное программное обеспечение для автоматизации процессов сбора и обработки информации, собираемой в рамках существующих сервисов статистического наблюдения.

Интегрированные в новый онлайн-ресурс алгоритмы смогут выявлять закономерности между состоянием факторов среды обитания и здоровья населения, оценивать влияние этих факторов при длительном периоде воздействия, что невозможно с использованием традиционных способов без визуализации на картографической основе.

По словам вице-губернатора Владимира Княгинина, данная разработка позволит более эффективно планировать развитие и освоение территории Арктики и своевременно вносить необходимые коррективы в адресные программы в сфере здравоохранения, социальной и инвестиционной политики, а также экологической безопасности этой стратегически значимой зоны.

«Вопросам комплексного развития Арктической зоны нашего государства сегодня уделяется особое внимание. И Санкт‑Петербург принимает в этой работе самое непосредственное участие, включая научно-исследовательскую деятельность. Разработанная нашими учеными геоинформационная платформа открывает новые возможности для контроля за состоянием окружающей среды и здоровья населения с учетом особых условий территории Арктической зоны», — подчеркнул вице-губернатор.

Также геопортал содержит дополнительное программное обеспечение для автоматизации процессов сбора и обработки информации, собираемой в рамках существующей системы статистического наблюдения. Доступ к геосервису будет предоставляться через личный кабинет с системой разграничения прав для различных категорий пользователей.

«Анализ больших данных в силу экстремальности климатогеографических характеристик, специфики социально-экономических, транспортных, жилищно-коммунальных и прочих условий жизни в Арктике невозможен без создания и внедрения цифровых платформ — интегрированных информационных систем на основе геоинформационных систем, обеспечивающих многостороннее взаимодействие пользователей», — отметила заведующая лабораторией ПСПОД Центра НТИ СПбПУ Марина Болсуновская.

Созданный геопортал позволит выявлять «территории риска» по показателям заболеваемости населения и формировать предложения по улучшению ситуации, а также даст возможность применять принципиально новые подходы к организации социально-гигиенического мониторинга в регионе.

Алгоритмы корреляционного, регрессивного и кластерного анализа, интегрированных в новую систему, смогут выявлять закономерности между состоянием факторов среды обитания и здоровья населения, оценивать влияние этих факторов при длительном периоде воздействия, что невозможно с использованием традиционных способов без визуализации на картографической основе.

«Это первая в России информационно-аналитическая система на основе ГИС, посвященная проблематике санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Арктической зоне России. Важная ее особенность — возможность масштабирования как в части структуры баз данных, так и в географическом аспекте.

Мы ожидаем интерес к аналитическим возможностям системы со стороны не только органов и организаций Роспотребнадзора, но также от администрации субъектов Арктической зоны и промышленных предприятий», ­ отметил научно-практический потенциал геопортала директор ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья», д. м. н. Сергей Горбанев.

По оценке разработчиков, геопортал будет востребован также научно-исследовательскими организациями, занимающимися вопросами оценкой санитарно-эпидемиологического благополучия населения, органами исполнительной власти при разработке комплексных планов развития территорий и в учебно-образовательном процессе.

Напомним, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» создаются интеграционные научно-образовательные и научно-производственные структуры мирового масштаба. Повышается уровень региональных систем высшего образования и науки за счет объединения ресурсов заинтересованных сторон.

Планируется стимулировать и развивать объединения вузов, научных организаций и бизнеса. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях.