Москва, , 12:56 — REGNUM Ни разу не интересовались и не проверяли свою кредитную историю 61% жителей России. Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Кредит 401(K) 2012

Интересуются своей кредитной историей лишь 13%. Хоть раз в жизни проверяли свою кредитную историю 15% опрошенных.

Никогда не слышали о кредитных историях молодые люди 18-24 лет (35%), люди старше 60 лет (36%), неработающие граждане (35%) и люди без высшего образования (27%).

Считают, что правильно понимают термин «кредитная история» 59%, но многие из них не могут его корректно разъяснить. 41% граждан не знают, что означает термин «кредитная история».

Опрос проведен в январе 2022 года. Опрошены 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 30 млн жителей России когда-либо знакомились со своей кредитной историей.

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