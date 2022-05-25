Таллин, 25 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Единая ставка кредитования в Европейском центробанке будет заметно повышена и уже к концу 2022 года потеряет свои нынешние минимальные значения. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на финансовых экспертов страны.

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Так, руководитель банковской LHV Group Мадис Тоомсалу считает «слишком оптимистичным» план Европейского центробанка сохранить отрицательную процентную ставку вплоть до конца третьего квартала 2022 года.

«Тут все довольно предсказуемо. Я лично могу заявить, что по итогу будет прибавка к интрессам в 2%», — заявил Тоомсалу.

Для жителей Эстонии это прежде всего означает повышение межбанковской ставки Euribor, которое напрямую связано с месячными платежами за кредит.

«Euribor уже немного опережает решение Европейского центробанка. Уже сегодня мы видим, что если в начале года 6-месячный еврибор был около минус 0,5%, то сегодня он уже составляет плюс. Его рост в последние дни был довольно стремительным», — пояснил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Как только Euribor выйдет в плюс, жители Эстонии начнут платить за свои жилищные кредиты больше, отметили опрошенные эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показатель межбанковского финансового рынка Euribor, связанный с базовыми процентными ставками Европейского центрального банка, в апреле 2022 года впервые за последние шесть лет поднялся выше нуля. С февраля 2016 года Euribor был в минусе.