Новосибирск, 25 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Новосибирской области аграрии засеяли уже 1,6 млн га, выполнив яровой сев на 80%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

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Отмечается, что таких высоких темпов прохождения посевной в регионе ещё не фиксировалось.

«Посевные площади в этом году увеличены значительно — на 54 тысячи га. Но даже с этой задачей наши аграрии справляются гораздо быстрее, чем в предыдущие годы. Уже засеяно 79% площадей — 1 млн 600 тысяч га. Это почти на 300 тысяч га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Главный фактор — растущая с каждым годом техническая оснащенность хозяйств», — отметил министр.

В минсельхозе отметили, что посевная кампания в регионе завершится до конца мая.