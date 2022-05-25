Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен обратиться в генеральную прокуратуру РФ и Верховый суд России после решения Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга передать на воспитание несовершеннолетнюю девочку матери, состоящей в однополом браке с женщиной в другой стране, а не отцу в России. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе СКР.

Девочка играет с куклой

Решение, которое вызвало недоумение главы СКР, было принято Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга в сентябре 2021 года. Судья определил, что девочка, вывезенная отцом после развода в Австралии с бывшей женой, должна вернуться в Мельбурн к матери, которая к тому моменту вступила в однополый брак.

Решение суда возмутило отца ребенка, так как суд не учел, что помимо нетрадиционной сексуальной ориентации женщины, сама девочка не хочет жить с матерью (по закону РФ мнение ребенка в суде учитывается по достижении им 10-летнего возраста, — прим. ред.), кроме того, когда она проживала с родительницей, женщина пыталась привить ей нетрадиционные сексуальные ценности, а также смотрела при несовершеннолетней программы с трансгендерами.

В феврале 2022 года Санкт-Петербургский городской суд решение суда нижней инстанции отменил. Несмотря на это, главу СКР возмутило, что районный суд вообще принял решение отдать ребенка на воспитании матери-лесбиянки.

«Вызывает недоумение позиция Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. Рассматривая вопрос о месте жительства 8-летней девочки, было решено отдать ее матери, гражданке Австралии, состоящей в нетрадиционных однополых отношениях и к тому же являющейся фигурантом уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении своей дочери», — указали в ведомстве.

В СКР также указали, что районный суд не учел мнение девочки, желавшей жить с отцом в России. Таким образом было проигнорировано положение Конституции РФ, закрепляющее традиционные семейные ценности, защиту института брака как союза мужчины и женщины.

«В этой связи председатель СК России Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Верховный суд Российской Федерации. Следственный комитет России всегда исходит из приоритета защиты прав несовершеннолетних, и в данном случае необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка», — подытожили в пресс-службе СКР.