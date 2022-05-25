Сеул, , 12:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи не снимет запрет на импорт морепродуктов из японской провинции Фукусима ради того, чтобы заручиться поддержкой Японии в своем стремлении присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра морских дел и рыболовства Южной Кореи Чо Сын Хвана.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Сеул стремится присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), в котором участвуют 11 стран, включая Японию и Австралию. В настоящее время правительство работает над подачей заявки.

Япония не хочет, чтобы Сеул входил в организацию, поскольку с 2013 года Южная Корея запретила импорт морепродуктов, выловленных в водах восьми префектур, расположенных недалеко от АЭС «Фукусима».

«Мы заняли решительную позицию по данному вопросу. Мы не рассматриваем возможность импорта японских морепродуктов с Фукусимы в качестве тактики, чтобы получить поддержку нашей заявки на присоединение к Транстихоокеанскому торговому партнёрству», — заявил министр в ходе встречи с журналистами.

Ранее Чо Сын Хван отметил, что вопрос, касающийся импорта морепродуктов, напрямую связан со здоровьем и безопасностью людей, поэтому данный вопрос не обсуждается в рамках каких-либо международных таможенных соглашений.

Отметим, что Сеулу нужна единодушная поддержка одиннадцати государств-членов, чтобы получить членскую аккредитацию.