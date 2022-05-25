Уфа, , 12:56 — REGNUM Спокойно и уверенно преодолеть выпускные экзамены пожелал выпускникам школ в Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Последний звонок Правительство Омской области

Он сообщил, что 25 мая в 1295 школах Башкирии прозвенел последний звонок. В 2022 году в республике из школ выпускаются 16 798 учеников.

«Поздравляю всех одиннадцатиклассников, их родителей и учителей. И конечно, желаю ребятам спокойно и уверенно преодолеть выпускные экзамены. Пусть все мечты сбудутся! В добрый путь!», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии 32 школьника, которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступили в республиканские вузы, получили премию в размере 150 тысяч рублей.