Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предложила назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса вице-губернатора Санкт-Петербурга по внутренней политике Максима Мейксина. О таком решении свидетельствует постановление ЦИКа. Как ожидают наблюдатели, после включения в состав комиссии Мейксин сможет стать новым председателем горизбиркома.

Максим Мейксин Gov.spb.ru

«Предложить губернатору Санкт-Петербурга назначить членом Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Мейксина Максима Семеновича», — говорится в постановлении ЦИК.

Также ЦИК предложил губернатору Александру Беглову назначить зампредседателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олега Зацепу членом нового состава горизбиркома.

По мнению ЦИК, такое решение позволит не допустить тех недостатков в избирательном процессе Северной столицы, что были неоднократно отмечены ранее. Курирующий ситуацию в Петербурге заместитель председателя ЦИК Николай Булаев считает Мейксина человеком, «который понимает содержание работы исполнительной и законодательной власти, в том числе на собственной шкуре».

Отметим, что в правительстве Петербурга Мейксин координирует работу трёх комитетов, также в его ведомстве находится отдел по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Петербурга.

В городском правительстве Максим Мейксин работает с октября 2021 года. Ранее он возглавлял администрацию Центрального района Петербурга. Опыт работы Мейксина также включает председательство в городском комитете по промышленной политике и инновациям. Нынешний вице-губернатор был также советником губернатора по вопросам промышленности. Благодаря его работе в Петербурге отмечался промышленный рост в течение более трёх лет.

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