Томск, , 12:50 — REGNUM В январе–марте 2022 года в Томскую область, по предварительным данным, прибыло 4970 человек, выбыло — 7452 человека. Как сообщили ИА REGNUM 25 мая в Томскстате, численность населения уменьшилась за счёт миграционного оттока на 2482 человека.

Миграция

За аналогичный период 2021 года в регион прибыло 5637 человек, выбыл — 6361 человек. Миграционная убыль — 724 человека.

Из регионов России в Томскую область в январе–марте текущего года прибыло 1245 человек, из зарубежных стран — 1332. Выехали из региона в другие субъекты РФ 2052 человека, в зарубежные страны — 3007 человек.

Внутри Томской области за указанный период сменили место жительства 2393 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, население Архангельской области за первые два месяца 2022 года сократилось на 2,4 тысячи человек.

Читайте также: В Архангельской области смертность превысила рождаемость в 2,5 раза