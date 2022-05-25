Ижевск, 25 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В течение прошедших суток в больницы Удмуртии госпитализировали 29 пациентов с COVID-19. Об этом 25 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявили за прошлый день 19 случаев заражения коронавирусом, накануне заболел 21 человек.

Всего в республике зарегистрировано 166 733 случая заражения коронавирусом, выздоровели 162 304 пациента, скончались 3839 человек. За сутки выписали 20 пациентов, умерли двое.

Как сообщало ИА REGNUM, в России количество госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось за сутки на 1,5%.

Читайте также: В России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с COVID-19