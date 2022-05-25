Кострома, 25 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Ректором Костромского государственного университета был вновь избран Александр Наумов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. За него проголосовали 66,38% учащихся и педагогов образовательного учреждения.

Наталья Диева ИА REGNUM Выборы ректора КГУ, 2022 год

В выборах кроме него участвовали два кандидата. Заведующий кафедрой защиты информации института физико-математических и естественных наук Олег Щекочихин получил 18% голосов. Проректор по научной работе Владислав Груздев занял третье место с результатом 5,17%.

Процедура голосования за ректора схожа с обычными выборами — на конференции избирается президиум и рабочие органы — секретариат, мандатная и счётная комиссии. Делегаты тайно заполняют бюллетени и опускают их в урну для голосования. Всего в выборах участвовали 116 из 120 делегатов, представляющих мнение коллективов вуза. Явка составила 96,7%, 12 бюллетеней были испорчены.

Напомним, в 2016 году в Костроме были объединены два крупнейших государственных вуза — технический университет (КГТУ) и гуманитарный — университет имени Н. А. Некрасова. Реорганизованный Костромской государственный университет получил статус «опорного». Руководителем вновь образованного образовательного учреждения в 2017 году стал Александр Наумов, тогда за него проголосовали 57% делегатов. Он же будет возглавлять вуз в ближайшие 5 лет.