Москва, 25 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Спикер парламента ДНР Владимир Бидевка выступит на пленарном заседании Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Планируется выступление председателя парламента ДНР в Госдуме 8 июня, а 7 июня мы будем работать в рамках двухсторонних отношений, в том числе нарабатывая базу отношений, которая должна быть основой, и расширяя проблемы, вопросы в рамках парламентского измерения», — сказал Володин.

По его словам, программа работы делегации предстоит большая, намечены встречи с комитетами по соцполитике, здравоохранению, просвещению, высшему образованию.