* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 25 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. После того, как в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распустили независимую комиссию по наблюдению за выполнением конституции, десятки сотрудников были уволены.

Pixabay.com Увольнение

Один из сотрудников комиссии сообщил газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили их без всяких выплат. 98 сотрудников были уволены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не получив двухмесячной зарплаты.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили им, что их ведомство распущено и в их услугах больше не нуждаются. Сообщается, что письмо о роспуске комиссии было получено 16 мая, при этом сотрудники ведомства исполняли свои обязанности, не получая зарплаты с марта.

По словам сотрудников комиссии, в этот период аренда автомобиля, питание и другие расходы ложились на их плечи, но теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят платить им даже двухмесячную зарплату.

Стоит отметить, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие государственные служащие были уволены, не получив оставшейся зарплаты, а их место заняли люди, связанные с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).