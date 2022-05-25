Москва, 25 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. На данный момент в СМИ западных стран наблюдается дефицит объективной информации по Украине. Об этом 25 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, на сегодняшний день в информационном поле стран Запада «доминирует и довлеет» подход русофобского плана и он не основывается на попытках объективного анализа происходящего

В то же время, Песков указал, что в администрации президента РФ отмечают на Западе и публикации объективного характера.

«Безусловно, мы это замечаем. Мы мониторим СМИ, в том числе, западные СМИ. Но, к сожалению, такой объективной информации по-прежнему очень мало, ощущается серьезный дефицит такой информации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в течение дня 25 мая представит коллегии МЧС РФ нового главу этого ведомства Александра Куренкова президент России Владимир Путин.