Тутаев, Ярославская область, , 12:56 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области модернизируют паромную переправу. Об этом сообщили в администрации района.

Тутаев

Сейчас проектная организация занимается разработкой технической документации на установку причальных стенок на обоих берегах Волги. Предполагается, что подготовка к строительству продлится до конца года.

«Это очень важный и нужный объект для жителей Тутаевского района, ведём работу по нему в приоритетном порядке с 2021 года. После подготовки проектно-сметной документации и прохождения Госэкспертизы предстоит само строительство, которое внесено в планы на 2023 год. Сейчас есть полное понимание и уверенность в реализации этого проекта!», — заявил глава Тутаева Дмитрий Юнусов.

Причальные стенки нужны для того, чтобы обеспечить работу парома, который перевозит автомобили и людей в черте города. Сейчас паром не работает, людей перевозит пассажирский теплоход.