Тутаев, Ярославская область, 25 мая 2022, 12:56 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области модернизируют паромную переправу. Об этом сообщили в администрации района.
Сейчас проектная организация занимается разработкой технической документации на установку причальных стенок на обоих берегах Волги. Предполагается, что подготовка к строительству продлится до конца года.
Причальные стенки нужны для того, чтобы обеспечить работу парома, который перевозит автомобили и людей в черте города. Сейчас паром не работает, людей перевозит пассажирский теплоход.