Москва, , 12:42 — REGNUM Сегодня, 25 мая, президент России Владимир Путин посетит один из московских военных госпиталей, где лечатся раненые военнослужащие — участники спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля пояснил, что глава государства пообщается с раненными военнослужащими ФС РФ. Раньше так бывало неоднократно.

«Президент постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим. Теперь график позволил съездить лично», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что Кремль своевременно сообщит, когда придёт время о посещении Владимиром Путиным военных в госпиталях.

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