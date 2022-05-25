Москва, 25 мая 2022, 12:42 — REGNUM Сегодня, 25 мая, президент России Владимир Путин посетит один из московских военных госпиталей, где лечатся раненые военнослужащие — участники спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что глава государства пообщается с раненными военнослужащими ФС РФ. Раньше так бывало неоднократно.
«Президент постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим. Теперь график позволил съездить лично», — добавил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что Кремль своевременно сообщит, когда придёт время о посещении Владимиром Путиным военных в госпиталях.
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