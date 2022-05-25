Давос, Швейцария, 25 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не могут попасть на Запорожскую АЭС, которую контролируют российские силы. Ситуация на атомной станции очень беспокоит организацию, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Он напомнил, что Запорожская АЭС с шестью ядерными реакторами — крупнейшая в Европе. На этом объекте есть 30 тонн плутония и 40 тонн обогащённого урана, однако инспекторы не имеют к ней доступа.

«Мы сейчас пытаемся вернуться на Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе», — сказал Гросси.

По его словам, сложилась беспрецедентная, нестабильная ситуация: контролируют станцию российские силы, но оператором является украинское предприятие «Энергоатом».

Доступ к АЭС нужен МАГАТЭ, чтобы «предотвратить проблему или установить какую-либо пропажу нескольких килограммов материала класса ядерного оружия». Эта ситуация не даёт спать, подчеркнул Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что АЭС в Запорожье сможет работать на Россию, если Украина не будет принимать и оплачивать энергию, которую вырабатывает эта станция.

Читайте также: Хуснуллин рассказал о перспективе работы на Россию Запорожской АЭС