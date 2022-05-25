Париж, , 12:41 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Во французские больницы поступили 16 510 пациентов, в том числе 666 человек поступили в больницы за последние сутки. Из них 1072 пациента находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, согласно последнему отчету министерства здравоохранения Франции, в стране выявлено пять случаев заражения оспой обезьян.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется длинными выходными, чтобы позволить себе «усердный отдых» в резиденции в Форт Брегансон.

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