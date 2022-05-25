Воронеж, , 12:40 — REGNUM Три человека получили травмы в результате автоаварии в Воронеже 24 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На месте аварии ГУ МВД Воронежской области

Авария произошла около 10:35 на улице Волгоградской. По предварительным данным, 22-летний водитель Mazda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-217 030, которым управлял 65-летний воронежец.

В результате с травмами госпитализированы водитель ВАЗа и его 56-летняя пассажирка. Второй водитель позже обратился за помощью в медицинское учреждение.

Всего за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 125 автоаварий, травмы получили 12 человек, один погиб.