Донецк, 25 мая, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике освободили от националистов 219 населённых пунктов, сообщили 25 мая в штабе территориальной обороны ДНР.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

«В настоящее время под нашим контролем находятся 219 населенных пунктов, включая Луганское (Артемовский район) и Светлодарск», — говорится в заявлении штаба.

Ранее сообщалось об освобождении 21 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР объявили об освобождении посёлка Тошковка.