Калуга, 25 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Прокуратура Калуги утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушение на убийство родного сына. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Илья Репин. Иван Грозный и его сын Иван. 1885

В сентябре 2021 злоумышленник находился в своей квартире с 46-летним сыном, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого пожилой мужчина, вооружившись кухонным ножом, умышленно нанес сыну удары в грудь. Потерпевший выжил, так как ему своевременно оказана медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.