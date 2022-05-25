Москва, , 12:39 — REGNUM В Госдуме рассказали о положительных сдвигах по пропуску гуманитарной помощи на Донбасс, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть положительные сдвиги по конкретным кейсам и в целом по механизму для перемещения гуманитарной помощи», — сказал депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

«Ситуация разрешилась, машин меньше, дополнительные силы брошены для того, чтобы осуществлять проверку, местные власти начали подвозить еду, воду тем тысячам людей, которые сейчас переходят сторону России», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме обращали внимание на то, что поступают тысячи обращений, где люди жалуются на работу таможни.

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