О планах президента РФ Владимира Путина 25 мая посетить в одном из московских госпиталей бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине, журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства пообщается с военнослужащими, которые получили ранения в ходе специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, представление о назначении Куренкова президент России Владимир Путин внес в Совфед 23 мая.
Профильные комитеты Совфеда ранее поддержали внесенную президентом России кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС.
25 мая Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС.
24 мая в Москве прошел семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Госсовета по теме «О социальной поддержке граждан».