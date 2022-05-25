Йошкар-Ола, 25 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Марий Эл с начала эпидемии подтвердили 44 601 случай заражения коронавирусом, из них три — за истекшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

По состоянию на 25 мая, выздоровели с начала пандемии 43 423 жителя республики, за сутки выписаны пять человек.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 1087 человек, за минувшие сутки умерших нет.

С коронавирусом за прошлый день в больницы Марий Эл госпитализировали шесть пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 1 июня «ковидную» амнистию.

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