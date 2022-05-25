Бердск, Новосибирская область, , 12:38 — REGNUM Житель новосибирского Бердска признан виновным в покушении на убийство ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

Напомним, вечером 11 июля 2020 года 35-летний мужчина возле подъезда одного из домов по улице М. Горького в Бердске встретил ранее незнакомую четырёхлетнюю девочку, гуляющую с матерью. Он внезапно схватил ребёнка и начал душить. На помощь девочке подоспела мать и очевидцы, которые вызвали полицейских.

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Суд приговорил его к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на полтора года.