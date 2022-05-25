Глендейл, США, 25 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Американский хоккейный клуб «Аризона Койотс» подписал новый контракт с российским вратарём Иваном Просветовым. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба клуба.

Nhl.com «Аризона Койотс»

Отмечается, что соглашение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 23-летним игроком рассчитано до конца сезона 2022/23.

Просветов был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года под общим 118-м номером. За последние два сезона он провёл за клуб шесть матчей в НХЛ, в которых отражал в среднем 85,8% бросков.