* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:35 — REGNUM Семья Хезбаллы Сабири, бывшего юрисконсульта министерства по делам беженцев при прежнем правительстве Афганистана, заявляет, что несколько дней не получала от него никаких известий. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

По словам родственников, он отправился в министерство 21 мая после неоднократных телефонных звонков от представителей министерства по делам беженцев талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с тех пор не возвращался домой; телефон его выключен.

Они сообщили Afghanistan International, что в субботу вечером на прошлой неделе кто-то из министерства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позвонил Сабири и сказал ему, чтобы он приехал в ведомство, чтобы обсудить некоторые вопросы.

По словам семьи Сабири, он решил не ходить в министерство в рабочее время, но все же 21 мая после неоднократных звонков был вынужден пойти в офис.

Родственники говорят, что телефон бывшего советника был отключен с тех пор, как он уехал в министерство, и им ничего не известно о его судьбе.