Москва, 25 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В течение дня 25 мая представит коллегии МЧС РФ нового главу этого ведомства Александра Куренкова президент России Владимир Путин. Об этом 25 мая рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков

«Мы ожидаем, что сегодня Путин прибудет в здание центра управления в кризисных ситуациях МЧС и представит членам коллегии МЧС нового министра», — сказал представитель Кремля.

При этом ранее глава Российского государства внес в Совет федерации страны кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС РФ, которая затем была одобрена российским Совфедом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин 25 мая посетит один из госпиталей, в котором находятся раненые в ходе проведения спецоперации России по защите ДНР и ЛНР.