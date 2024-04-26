Канберра, 25 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. 24 мая стало известно, что премьер-министр Китая Ли Кэцян направил новому главе кабинета министров Австралии Энтони Альбанизу письмо, в котором поздравил его с победой на выборах. Альбаниз поблагодарил своего коллегу за поздравления, но потом заявил, что первый шаг в урегулировании «дипломатической зимы», царящей между Канберрой и Пекином, должна сделать азиатская сверхдержава, передает телеканал NineNews.

Anna Frodesiak Китайский дракон

Отчитываясь на пресс-конференции от 25 мая о финансовой политике нового правительства, федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс также заявил, что первый шаг должен сделать Китай.

«Мы ясно дали понять, что нашим наивысшим приоритетом в регионе является стабильность … Китай стал более агрессивным и напористым, и наша ответственность как нового правительства состоит в том, чтобы управлять этими сложными отношениями обдуманно и трезво … Если отношениям все же суждено улучшиться, то для нас имеет смысл, чтобы первым шагом стала отмена некоторых из тех санкций и тарифов, которые наносят ущерб нашей экономике, нашим работодателям и экспортерам», — заявил федеральный казначей.