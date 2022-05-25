Лондон, , 12:34 — REGNUM Сотрудники британского министерства внутренних дел говорят о «культуре страха» в обращении с нелегальными иммигрантами, которая не работает уже 10 лет, сообщает 25 мая газета Guardian.

Беженцы

25 мая 2012 года тогдашний министр внутренних дел Тереза Мэй дала интервью газете Telegraph, в котором сказала: «Цель в том, чтобы создать здесь, в Великобритании, по-настоящему враждебную среду для нелегальной миграции».

Этой фразой она положила начало ряду жестких мер, направленных на то, чтобы усложнить пребывание в стране для людей, по разными причинам просрочивших свой отъезд, затрудняя для них доступ к работе, жилью и банковским счетам.

Прошло десять лет, но представители государственных органов до сих пор не уверены, достигла ли эта политика заявленных целей, а критики указывают прямой вред от нее.

Первым громким шагом Мэй по созданию враждебной среды стала спорная акция, когда в шести районах Лондона в июле и августе 2013 года курсировали два фургона со щитами по бокам с таким объявлением: «Находитесь в Великобритании незаконно? Возвращайтесь домой или будете арестованы».

С тех пор несогласных с политикой страха становится все больше, а профсоюз государственных и коммерческих служб, который представляет многих сотрудников министерства внутренних дел, входит в число организаций, инициировавших два судебных процесса против основных направлений этой политики, в частности против перемещения беженцев в Руанду.

По сообщениям, только десятки человек покинули Великобританию добровольно, но провал этой схемы не помешал ни Мэй, ни последующим министрам внутренних дел и дальше занимать жесткую линию в отношении миграции.

В докладе Института исследований государственной политики в 2020 году сделан вывод о том, что политика по созданию враждебного окружения способствовала развитию расизма, толкала людей к нищете, была ошибочно направлена против людей, проживающих в Великобритании на законных основаниях, и «нанесла серьезный ущерб репутации министерства внутренних дел».

Собственные данные министерства не свидетельствуют об успехе подобных мер. С 2012 года число принудительных депортаций сокращается из года в год, наблюдаются рекордные задержки в предоставлении убежища беженцам, время рассмотрения документов на визы увеличилось вдвое, а количество просьб об убежище возросло.

Директор благотворительной организации Migrant Voice («Голос мигрантов») Назек Рамдан сказал: «Политика враждебного окружения изменила самую ткань нашего общества. Пожалуй, ни одна другая политика на нашей памяти не оставила такого губительного следа… Она расистская, ксенофобская, аморальная, незаконная, несправедливая, карательная, разделяющая, подлая, дискриминационная и контрпродуктивная».

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