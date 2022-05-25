Сеул, , 12:32 — REGNUM Правительство Южной Кореи временно разрешит безвизовый въезд для групповых туристов из Вьетнама, Филиппин, Индонезии и Монголии через международный аэропорт Янян. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, с 1 июня путешественники, прибывающие в международный аэропорт Янян из Вьетнама, Филиппин и Индонезии в рамках групповых туров, могут оставаться на территории страны до 15 дней.

Для туристов из Монголии данная программа начнет действовать с 1 октября.

Программа, направленная на развитие местного туризма и региональной экономики в провинции Канвондо, будет осуществляться до 31 мая 2023 года с возможностью ежегодного продления в зависимости от результатов.

В министерстве подчеркнули, что туристы должны быть полностью вакцинированы и зарегистрированы через туристические агентства, признанные посольствами каждой страны.