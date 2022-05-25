Красногорск, , 12:31 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 211 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 25 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 954 448 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 974 556.

При этом в Подмосковье 24 мая число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 2 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Подмосковье стали ещё 2 человека